В МИД России назвали новые страны — партнеры БРИКС

МИД России: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС

Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС, стенограмма его выступления опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о саммите БРИКС в Казани, дипломат отметил, что мероприятие продемонстрировало стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок и выстроить равноправные экономические связи.

«Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна с большим интересом следит за действиями БРИКС и так же относится к возможности стать частью объединения. Он подчеркнул, что в случае вступления в организацию Богота продолжит придерживаться политики «активного несближения» с НАТО.