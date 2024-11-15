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16:42, 15 ноября 2024Мир

В МИД России назвали новые страны — партнеры БРИКС

МИД России: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС
Семен Александров (редактор)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС, стенограмма его выступления опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о саммите БРИКС в Казани, дипломат отметил, что мероприятие продемонстрировало стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок и выстроить равноправные экономические связи.

«Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна с большим интересом следит за действиями БРИКС и так же относится к возможности стать частью объединения. Он подчеркнул, что в случае вступления в организацию Богота продолжит придерживаться политики «активного несближения» с НАТО.

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