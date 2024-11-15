В Минобороны Польши указали на короткую память у Украины

У Украины короткая память, потому что ее власти не помнят, что Польша оказывала ей значительную помощь с самого начала конфликта, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит издание Tygodnik Do Rzeczy.
По словам главы оборонного ведомства, в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского звучит «такая нота, что Польша не делает все, что может», когда как Варшава делает все, что в ее силах.
Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО на июньском саммите альянса в 2025 году.