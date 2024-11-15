В Польше усомнились в приглашении Украины в НАТО в 2025 году

Минобороны Польши: Украину вряд ли в 2025 году пригласят вступить в НАТО

Украина на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне 2025 года, вряд ли получит приглашение вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает TVN24.

По его словам, вступлению Украины в НАТО сейчас противятся не только США, но и некоторые соседи Польши.

«Ничто не говорит о том, что на ближайшем саммите НАТО в Гааге это приглашение будет», — усомнился политик.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО подготовит Вооруженные силы Украины (ВСУ) к продолжению вооруженного конфликта в 2025 году. Он добавил, что Североатлантический альянс «адаптируется к изменениям потребностей Украины, ситуации на поле боя, к действиям России». Он заверил, что НАТО продолжит поддержку Киева в соответствии с меняющейся ситуацией.