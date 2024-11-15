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23:19, 15 ноября 2024Экономика

В ОАЭ прокомментировали присоединение страны к БРИКС

МИД: ОАЭ присоединились к БРИКС ради экономического процветания
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christopher Pike / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к объединению БРИКС ради глобального экономического развития. Об этом заявило министерство иностранных дел страны в соцсети X.

«Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию для экономического процветания и построения стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра», — указали в Абу-Даби.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков спрогнозировал, что к 2030 году доля БРИКС с учетом новых стран — участниц объединения и их партнеров вырастет в общей сложности на 19 процентных пунктов. В настоящее время доля БРИКС в структуре глобальной торговли оценивается в 16 процентов, однако через шесть лет показатель может вырасти до 35 процентов.

1 января 2024 года участниками БРИКС, помимо ОАЭ, также стали Саудовская Аравия, Египет и Иран.

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