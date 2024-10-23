Странам БРИКС спрогнозировали рост влияния на мировую торговлю

Советник президента РФ Кобяков: доля БРИКС в мировой торговле вырастет до 35 %

К 2030 году доля БРИКС с учетом новых стран — участниц объединения и их партнеров вырастет в общей сложности на 19 процентных пунктов. Такой прогноз дал советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время доля БРИКС в структуре глобальной торговли оценивается в 16 процентов, уточнил он. Однако через шесть лет показатель может вырасти до 35 процентов.

Изначально в состав БРИКС входили страны с развивающейся экономикой — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). В 2024 году новыми участниками объединения стали Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Пакистан. Кобяков отметил, что эти страны заметно увеличат степень влияния БРИКС на мировую торговлю.

Ранее президент России Владимир Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики. Так, только за апрель-сентябрь 2023 года ВВП азиатской страны увеличился на 7,5 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Путин отметил, что ряд участников объединения, включая РФ, должны стремиться к подобным экономическим результатам.

