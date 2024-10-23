Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

Путин: годовой рост ВВП на 7,5 процента — пример для многих стран БРИКС

Темпы роста индийской экономики являются примером для многих стран БРИКС, включая Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В апреле-сентябре 2023-го темпы экономического роста Индии составили 7,5 процента в годовом выражении, напомнил Путин. Подобный показатель должен стать ориентиром для ряда государств объединения. «7,5 процента роста — это пример для многих из нас», — резюмировал президент России.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в 2023 году его страна стала самой быстрорастущей экономикой. Глава правительства азиатской страны отметил, что достигнутые темпы роста ВВП оказались значительно выше в сравнении со среднемировым значением.

В свою очередь, директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Сринивасан прогнозировал Индии рост влияния на мировую экономику в среднесрочной перспективе. Согласно его ожиданиям, доля азиатской страны в глобальном ВВП к 2028 году увеличится на два процентных пункта (п.п.) — с 16 до 18 процентов.