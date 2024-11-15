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06:15, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

В России начал восстанавливаться доступ к YouTube

YouTube возобновил работу в России без ограничений у всех мобильных операторов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

У некоторых пользователей в России начал восстанавливаться доступ YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.

Видеохостинг работает без ограничений у мобильных операторов. При этом некоторые пользователи рассказали, что доступ к сайту все еще ограничен, если использовать Wi-Fi.

До этого глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер и народный артист РФ Карен Шахназаров заявил, что попросил президента России Владимира Путина разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. В ответ российский лидер пообещал рассмотреть этот вопрос. «Я не знаю его конечное решение. У нас — одна информация, у президента — много информации, так что конечного решения он не сказал», — рассказал Шахназаров.

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