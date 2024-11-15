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11:20, 15 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина открыл огонь и ранил двоих подростков

В Красноуральске неизвестный ранил дробью двоих подростков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Свердловской области силовики устанавливают обстоятельства ранения двух подростков 13 и 14 лет. Об этом в пятницу, 15 ноября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, вечером 14 ноября в городе Красноуральске неизвестный мужчина открыл огонь по подросткам, причинив им ранения металлической дробью. После случившегося оба школьника были доставлены в больницу. По предварительным данным, преступление совершил местный житель, у которого был конфликт со школьниками. Более точные обстоятельства преступления и конкретный мотив содеянного устанавливаются следователями.

По информации местной полиции, инцидент произошел, когда подростки возвращались с тренировки.

22 апреля сообщалось, что в Пензе полиция задержала 18-летнего местного жителя за нападение с ножом на 16-летнего подростка.

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