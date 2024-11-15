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13:20, 15 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе десять председателей и судей подали в отставку

ВККС: в Ростове-на-Дону и области десять председателей и судей подали в отставку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону и Ростовской области десять председателей и судей подали в отставку. Информация появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

Коллегия прекратила полномочия судей Ростовского областного суда Александры Микулиной и Ирины Худяковой, председателя Ворошиловского суда Дмитрия Григорьева, председателя Кировского районного суда Али Хайбулаева, председателя Шахтинского городского суда Ларисы Коротун, председателя Белокалитвинского городского суда Александра Емелина, председателя Красносулинского районного суда Валерия Орлова, председателя Миллеровского районного суда Максима Корчинова, судьи Миллеровского районного суда Анжелы Шоркиной и председателя Пролетарского районного суда Алексея Берестова.

Ранее стало известно, что прокурора Москвы Дениса Попова освободили от должности, которую он занимал почти пять лет. Попов подал прошение в связи с выходом на пенсию.

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