В российском регионе мигрантам запретили работать более чем в 20 сферах

В Сахалинской области мигрантам запретили работать более чем в 20 сферах

В Сахалинской области мигрантам запретили работать более чем в 20 сферах. Запрет на работу иностранных специалистов в российском регионе начнет действовать с 2025 года, передает «Интерфакс».

В списке запрещенных оказались сферы такси, дошкольного и начального общего образования. Мигрантам нельзя будет работать водителями общественного транспорта, охранниками, курьерами. Под запретом оказалось проведение свадеб и юбилеев, а также организация иной зрелищно-развлекательной деятельности, включая шоу музыкальным сопровождением.

Мигрантам запретят трудоустраиваться в рестораны, на предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий, а также розничной торговли пищевыми продуктами. Они не смогут трудиться в организациях, занимающихся дезинфекцией, дезинсекцией, дератизацией зданий и промышленного оборудования, ремонтом коммуникационного оборудования.

Кроме того, с 2025 года физическим лицам тоже запретили привлекать иностранных специалистов для работы в сфере домашних хозяйств, в том числе по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

В случае нарушения предприятиям региона грозят крупные штрафы — до одного миллиона рублей.

Ранее в Саратовской области мигрантам впервые запретили работать курьерами. Решение мотивировали «необходимостью повышения безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдения законных прав граждан».