В российском регионе неизвестный распылил перцовку в лицо кондуктору

В Великом Новгороде полицейские разыскивают мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.
В социальных сетях появилось видео, на котором юноша ругается с пожилым кондуктором автобуса, а затем прыскает перцовкой ему в лицо. Материал проверки был зарегистрирован в полиции.
Теперь правоохранитям предстоит найти хулигана. Отмечается, что потерпевшего направили в больницу для проведения медицинского исследования.
Ранее в Тюменской области осудили мужчину за избиение сотрудника полиции у военного комиссариата.