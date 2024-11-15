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18:01, 15 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный распылил перцовку в лицо кондуктору

МВД: в Великом Новгороде ищут мужчину, распылившего перцовку в лицо кондуктору
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Великом Новгороде полицейские разыскивают мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

В социальных сетях появилось видео, на котором юноша ругается с пожилым кондуктором автобуса, а затем прыскает перцовкой ему в лицо. Материал проверки был зарегистрирован в полиции.

Теперь правоохранитям предстоит найти хулигана. Отмечается, что потерпевшего направили в больницу для проведения медицинского исследования.

Ранее в Тюменской области осудили мужчину за избиение сотрудника полиции у военного комиссариата.

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