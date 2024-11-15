В Российской академии наук высказались о тарологах и гаданиях на картах

В РАН назвали гадание на картах Таро лженаукой, а тарологов — мошенниками

Гадание на картах Таро является лженаукой, а тарологи — мошенниками. Об этом заявили в Российской академии наук (РАН) в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, нет никаких доказательств о возможности предсказаний по картам или звездам. «Не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают», — сказали в РАН.

В академии подчеркнули, что эффект во время гадания на картах заключается в психологическом подчинении другого человека. В том числе имеются случаи, когда к якобы колдунам и гадалкам обращаются россияне, имеющие смертельные заболевания, что приводит к негативным последствиям. «Это иначе чем преступлением назвать нельзя», — констатировали в РАН.

Ранее депутаты Госдумы захотели запретить гадать на картах за деньги. Парламентарии подготовили законопроект, который предлагает полностью запретить рекламу услуг тарологов и блокировать ресурсы, где публикуются предложения погадать за деньги.