В США описали процесс передачи полномочий Трампу

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующая администрация Вашингтона собирается провести передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке. Его слова приводит ТАСС.
Как подчеркнул Салливан, ожидается обычная процедура утверждения выдвинутых Трампом кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным.
«Наше разведывательное сообщество проводит брифинги. Я не стану вмешиваться в это или играть в этом какую-либо роль», — подчеркнул представитель Белого дома, добавив, что не может дать комментарии относительно выдвинутых Трампом кандидатур.
Ранее действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов о Трампе как об угрозе демократии. При этом Байден признал результаты голосования и с уважением отнесся к выбору американцев.