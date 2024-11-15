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01:23, 15 ноября 2024Мир

В США описали процесс передачи полномочий Трампу

Помощник Байдена заявил, что передача полномочий Трампу будет обычной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующая администрация Вашингтона собирается провести передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Салливан, ожидается обычная процедура утверждения выдвинутых Трампом кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным.

«Наше разведывательное сообщество проводит брифинги. Я не стану вмешиваться в это или играть в этом какую-либо роль», — подчеркнул представитель Белого дома, добавив, что не может дать комментарии относительно выдвинутых Трампом кандидатур.

Ранее действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов о Трампе как об угрозе демократии. При этом Байден признал результаты голосования и с уважением отнесся к выбору американцев.

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