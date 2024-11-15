В США описали процесс передачи полномочий Трампу

Помощник Байдена заявил, что передача полномочий Трампу будет обычной

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующая администрация Вашингтона собирается провести передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Салливан, ожидается обычная процедура утверждения выдвинутых Трампом кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным.

«Наше разведывательное сообщество проводит брифинги. Я не стану вмешиваться в это или играть в этом какую-либо роль», — подчеркнул представитель Белого дома, добавив, что не может дать комментарии относительно выдвинутых Трампом кандидатур.

Ранее действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов о Трампе как об угрозе демократии. При этом Байден признал результаты голосования и с уважением отнесся к выбору американцев.