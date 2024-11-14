Байден не отказался от слов о Трампе как об угрозе демократии

Белый дом: Байден не отказался от слов о Трампе как об угрозе демократии

Действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов об избранном главе государства Дональде Трампе как об угрозе демократии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«То, что президент Байден сказал, по-прежнему остается в силе», — сказала представитель Белого дома.

При этом Байден признал результаты голосования и с уважением отнесся к выбору американцев, подчеркнула Жан-Пьер.

Также пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден на встрече с Трампом не передавал преемнику секретные данные. Она добавила, что беседа политиков прошла в доверительной обстановке и была содержательной.

Кроме того, Байден и Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.