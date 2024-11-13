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23:33, 13 ноября 2024Мир

В Белом доме сделали заявление о передаче Байденом Трампу секретных данных

Белый дом: Байден во время встречи с Трампом не передавал секретные данные
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден во время встречи с избранным главой государства Дональдом Трампом не передавал преемнику секретные данные. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос.

Представитель Белого дома добавила, что беседа Трампа и Байдена прошла в доверительной обстановке и была содержательной.

Ранее Байден и Трамп проигнорировали вопросы про Украину в ходе встречи в Белом доме. В зале поднялся шум, после чего действующий лидер США посмотрел на Трампа, который в ответ пожал плечами. Затем крикливых журналистов попросили покинуть помещение.

При этом Байден заявил Трампу, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности Соединенных Штатов.

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