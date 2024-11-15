Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 15 ноября 2024Мир

В США раскритиковали экс-советника Трампа за слова о выходе из НАТО

Риттер: мнение экс-советника Трампа о выходе США из НАТО никого не волнует
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мнение бывшего советника по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Джона Болтона о возможном выходе Вашингтона из НАТО никого не волнует. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вы решили ударить в спину своему главнокомандующему [Трампу]. Никого не волнует ваше мнение», — отметил военный эксперт.

Кроме того, Риттер подчеркнул, что у Болтона «было множество возможностей проявить себя», когда он работал в администрации республиканца во время его первого президентского срока.

6 ноября Болтон заявил, что США попробуют выйти из НАТО, если Трамп станет главой Белого дома. По словам экс-советника, Трамп «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал «план стойкости». В России его назвали одурманиванием украинского народа

      В России заявили о стратегическом успехе на фронте

      Заседание по делу Никиты Журавеля вновь отложили

      Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими из-за соглашения с Россией

      Маркетплейсы в России решили проверить на фейковые скидки в Черную пятницу

      Слуцкий объяснил отсутствие российских игроков в возглавляемом им китайском клубе

      Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

      Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

      В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

      Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше