В США раскритиковали экс-советника Трампа за слова о выходе из НАТО

Риттер: мнение экс-советника Трампа о выходе США из НАТО никого не волнует

Мнение бывшего советника по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Джона Болтона о возможном выходе Вашингтона из НАТО никого не волнует. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вы решили ударить в спину своему главнокомандующему [Трампу]. Никого не волнует ваше мнение», — отметил военный эксперт.

Кроме того, Риттер подчеркнул, что у Болтона «было множество возможностей проявить себя», когда он работал в администрации республиканца во время его первого президентского срока.

6 ноября Болтон заявил, что США попробуют выйти из НАТО, если Трамп станет главой Белого дома. По словам экс-советника, Трамп «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».