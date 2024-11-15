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21:30, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли судьбу ФБР после прихода Трампа

Newsweek: ФБР после прихода Трампа к власти ожидают крупные перестановки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа столкнется с крупными перестановками. Судьбу агентства изданию Newsweek раскрыли бывшие агенты и аналитики.

Как утверждает бывший помощник директора ФБР Том Фуэнтес, многим высокопоставленным сотрудникам придется готовиться к увольнению. Так, по его мнению, подаст в отставку директор ФБР Кристофер Рэй.

Фуэнтес добавил, что президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден пытались держать бюро «под каблуком», вследствие чего его репутация заметно испортилась. ФБР также стало более предвзятым по отношению к оппонентам демократов — консерваторам и союзникам Трампа, отметил собеседник издания.

Ранее стало известно, что в ФБР опасаются массовых увольнений сотрудников после прихода к власти Дональда Трампа. Как утверждают собеседники The Washington Times, руководство агентства было шокировано победой Трампа на выборах.

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