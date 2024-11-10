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04:13, 10 ноября 2024Мир

В ФБР испугались «кровавой бани» после победы Трампа

WT: в ФБР опасаются массовых увольнений после прихода Трампа к власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США опасаются массовых увольнений сотрудников после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники в ведомстве, сообщает The Washington Times.

По словам собеседников издания, руководство организации было шокировано победой Трампа на выборах. «Большинство источников ожидают, что избранный президент "разнесет это место в щепки" (...) и что это будет настоящая "кровавая баня"», — сказано в статье.

Отмечается, что около 50 старших руководителей ведомства планируют покинуть свои посты как можно скорее. Издание напоминает, что Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми спустя пять месяцев после начала своего первого президентского срока. Источники полагают, что та же участь постигнет нынешнего главу бюро Кристофера Рэя, а также его заместителя Пола Эббэта.

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