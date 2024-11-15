Российская пенсионерка захотела получить льготу на «коммуналку» и потеряла квартиру

В Воронеже пенсионерка, поверив, что получит льготу на ЖКХ, потеряла квартиру

70-летняя жительница Воронежа, захотев получить льготу на «коммуналку», потеряла квартиру. Детали мошеннической схемы приводит пресс-служба местного управления МВД.

Аферист связался с пострадавшей в октябре. В телефонном разговоре он представился сотрудником «Энергосбыта» и обрадовал пенсионерку новостью о том, что по достижении 70 лет ей полагается льготный пакет на оплату электричества. Для их оформления женщине требовалось произнести номер ИНН.

Вскоре после этого ей пришло СМС. В нем говорилось, что ее собеседником оказался махинатор и необходимо срочно позвонить в «Роскомнадзор». Голос в трубке подтвердил, что она говорила с преступником, в результате чего на воронежку оформили кредит и списали средства с ее банковских кладов. Однако за маской сотрудницы «Роскомнадзора» скрывались мошенники. Они поспешили сообщить, что подозрительные транзакции были заморожены, а для спасения средств их необходимо вывести и отправить на якобы «безопасный» счет.

Получив от пенсионерки перевод, аферисты взялись за ее жилье. Женщину убедили, что ее квартира была продана неизвестным. Аннулировать сделку, по их словам, можно, самой найдя покупателя. Выбор риелтора проводился под присмотром «представителя Роскомнадзора». Выручку от продажи — 2,85 миллиона рублей — россиянка через банкомат направила на указанные собеседниками реквизиты. Домой мошенники отправили ее на такси, которое ей заботливо оплатили.

Осознав содеянное, женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила порядка 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковном Королеве аферисты выманили у пенсионера 15 миллионов рублей и едва не оставили без жилья. Мошенникам помешал бдительный риелтор. Агент, заподозрив неладное, пришел на осмотр квартиры в сопровождении полицейских.