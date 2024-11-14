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16:11, 14 ноября 2024Экономика

Аферисты выманили у пенсионера 15 миллионов рублей и едва не оставили без жилья

В Королеве аферисты лишили пенсионера 15 млн руб. и едва не оставили без жилья
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Королеве мошенники выманили у 65-летнего горожанина больше 15 миллионов рублей. Детали обманной схемы приводит пресс-служба столичной прокуратуры.

С мужчиной установили контакт по телефону. Собеседник представился сотрудников ФСБ и заявил, что личный кабинет пенсионера на портале «Госуслуги» оказался взломан, в результате чего к его персональным данным получили доступ неизвестные. Банковские счета королевца якобы были заблокированы, а сам он с недавних пор фигурирует в уголовном деле. Спасти свое имя и средства, по словам лжесиловика, можно было, переведя все накопления на «безопасный» счет. Для этого пенсионеру потребовалось приобрести смартфон и закачать на него упомянутые мошенниками приложения.

Но аппетиты аферистов продолжали расти. Они убедили жертву выставить на продажу свой автомобиль, чтобы «предотвратить чужие посягательства». Выручку необходимо было вновь перевести на указанные реквизиты. Затем под угрозой оказалось жилье пенсионера — ради спасения недвижимости требовалось ее сбыть. Правда, в этом случае мошенникам помешал бдительный риелтор. Агент, заподозрив неладное, пришел на осмотр квартиры в сопровождении полицейских.

Общая сумма ущерба составила 15,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мошенника удалось поймать — им оказался 22-летний гражданин. Теперь он находится под стражей, его соучастников продолжают разыскивать.

Ранее в сети махинаторов попалась пожилая жительница Зеленоградска. Поверив, что ее квартирой пытаются завладеть преступники, она добровольно отдала мошенникам 14,5 миллиона рублей.

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