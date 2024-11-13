Российская пенсионерка поверила аферистам и лишилась 14 миллионов рублей

Пожилая жительница Зеленоградска добровольно отдала аферистам 14,5 млн руб.

В Калининградской области пенсионерка добровольно отдала мошенникам 14,5 миллиона рублей. Детали обманной схемы приводит пресс-служба местного управления МВД.

В сети аферистов попалась 70-летняя жительница города Зеленоградск. С пострадавшей связались по телефону. Первым в цепочке собеседников оказался подставной сотрудник сотового оператора. В ходе разговора женщине сообщили, что ее квартира выставлена на продажу третьими лицами. Спасти недвижимость, по их словам, можно, опередив преступников и продав жилье самой. Выручку от продажи нужно было перевести на якобы «безопасный» счет. Пожилая горожанка последовала инструкциям «доброжелателей».

За объект в Зеленоградске ей удалось выручить 6,5 миллиона рублей, которые она незамедлительно отправила на указанные мошенниками реквизиты. Вдобавок на счета махинаторов отправились еще восемь миллионов рублей, оставшиеся у пенсионерки после продажи еще одной своей квартиры в Южно-Сахалинске. Эти средства собственница хотела вложить в покупку жилья в Калининграде.

Общая сумма ущерба составила 14,5 миллиона рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.

Ранее двух квартир лишилась жительница столицы. Москвичка поверила лжеследователю, который заявил об утечке ее персональных данных. Простодушие обошлось женщине больше чем в 22 миллиона рублей.