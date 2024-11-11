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19:20, 11 ноября 2024Экономика

Пенсионерка продала квартиры и лишилась 43 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Москвы продала две квартиры и лишилась 43,6 млн руб. из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Пенсионерка из Москвы лишилась двух квартир и сбережений, доверившись телефонным мошенникам. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

С 58-летней россиянкой связался неизвестный, представившийся следователем. Он сообщил женщине об утечке ее личных данных и убедил передать средства с инвестиционного счета курьеру, чтобы поместить их на «безопасный счет». Таким образом москвичка передала аферистам более 22,4 миллиона рублей.

Спустя несколько дней с россиянкой связались снова, чтобы сообщить о попытке оформить кредит под залог ее квартиры в столице. Мошенники заявили, что недвижимость необходимо продать, чтобы спасти от покушения. Полученные с продажи деньги женщина вновь передала собеседникам. По той же схеме пострадавшую убедили продать еще одну квартиру в Москве.

После пенсионерка обнаружила на своем смартфоне приложение с доступом к микрофону, камере, контактам и другой личной информации. Она поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего. По данным ведомства, общая сумма ущерба превысила 43,6 миллиона рублей.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты стали писать в домовые чаты с предложениями о раздаче бытовой техники.

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