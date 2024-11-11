Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники начали писать в домовые чаты с предложениями о раздаче бытовой техники

Россиянам начали писать в домовые чаты неизвестные с предложениями о раздаче бытовой техники. О новом виде мошенничества граждан предупредили в Telegram-канале «Академические новости».

Уточняется, что якобы желающие отдать технику в добрые руки — киберпреступники. Они обещают «получателям» прислать вещи курьером, однако до этого присылают ссылку на специальную программу и просят ввести в нее код.

«Если вы его установите и введете данные, они подключатся к вашему телефону и увидят все переписки, возможно, получат доступ к паролям от почты, банков, госуслуг и прочего. Они смогут сидеть в вашем телефоне и переводить деньги с ваших счетов или оформлять кредиты на ваше имя», — предостерег россиян автор сообщения. В полиции Екатеринбурга Telegram-каналу «E1.RU | Новости Екатеринбурга» подтвердили, что на уловки мошенников попались уже несколько человек.

Ранее в ноябре стало известно, что телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp.