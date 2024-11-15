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15:42, 15 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ оказались вынуждены отступать на четырех направлениях

Стариков: ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Marienko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, оперативно-тактический кризис ВСУ развивается, тем самым вынуждая украинские войска постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Он добавил, что локализовать или стабилизировать ситуацию генеральному штабу ВСУ на этих направлениях не удается, при этом Киев продолжает кидать оставшиеся резервы в Курскую область, тем самым осложняя положение украинской армии на других участках фронта.

«Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик», — заключил Стариков.

Ранее стало известно о проблемах обороны ВСУ в Курахово. Оборона города стремительно рассыпается, а в результате российских наступательных действий до семи бригад украинской армии рискуют попасть в окружение.

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