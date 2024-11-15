Стариков: ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, оперативно-тактический кризис ВСУ развивается, тем самым вынуждая украинские войска постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Он добавил, что локализовать или стабилизировать ситуацию генеральному штабу ВСУ на этих направлениях не удается, при этом Киев продолжает кидать оставшиеся резервы в Курскую область, тем самым осложняя положение украинской армии на других участках фронта.

«Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик», — заключил Стариков.

Ранее стало известно о проблемах обороны ВСУ в Курахово. Оборона города стремительно рассыпается, а в результате российских наступательных действий до семи бригад украинской армии рискуют попасть в окружение.

