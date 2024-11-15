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10:44, 15 ноября 2024Мир

ВВС США начали модернизацию системы закупок вооружений для конфронтации с Китаем

Представитель Пентагона Хантер: США модернизируют систему закупок вооружений
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Garcia / Reuters

США модернизируют систему закупок вооружений для конфронтации с Китаем в регионе Тихого океана. Об этом заявил руководитель службы закупок Пентагона Эндрю Хантер в интервью порталу Defense One.

«Поэтому мы попытались разработать набор инструментов для приобретения [вооружений], который не будет радикально отличаться от инструментов прошлого, но призван решить конкретную проблему, которая является нашей основной задачей», — рассказал представитель оборонного ведомства.

В частности, Хантер уточнил, что в случае гипотетического конфликта в Тихом океане, он будет находиться на большом расстоянии от самих США. В связи с этим, американскому командованию придется иметь дело с большим количеством удаленных систем управления, что создаст проблемы в том числе в сфере приобретения оружия. По его словам, Пентагон намерен упростить процесс, перейдя от сотрудничества с военными фирмами напрямую к покупкам у непосредственных производителей.

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо), причиной этого стали действия соседних Филиппин. Отмечается, что в мероприятиях по усиленному патрулированию акватории и воздушного пространства Скарборо задействованы воздушные и морские соединения Южного военного округа НОАК.

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