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10:56, 13 ноября 2024Мир

Китай привел войска в состояние боеготовности из-за действий Филиппин

НОАК привели силы в Южно-Китайском море в состояние боеготовности
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heng Sinith / AP

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо), причиной этого стали действия соседних Филиппин. Об этом сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

Отмечается, что в мероприятиях по усиленному патрулированию акватории и воздушного пространства Скарборо задействованы воздушные и морские соединения Южного военного округа НОАК.

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска страны повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий. Он подчеркнул, что необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и интересы страны.

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