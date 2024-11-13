Китай привел войска в состояние боеготовности из-за действий Филиппин

НОАК привели силы в Южно-Китайском море в состояние боеготовности

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо), причиной этого стали действия соседних Филиппин. Об этом сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

Отмечается, что в мероприятиях по усиленному патрулированию акватории и воздушного пространства Скарборо задействованы воздушные и морские соединения Южного военного округа НОАК.

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска страны повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий. Он подчеркнул, что необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и интересы страны.