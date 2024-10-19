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23:08, 19 октября 2024Мир

В Китае сообщили о призыве Си Цзиньпина к армии готовиться к войне

Insider paper: Си Цзиньпин призвал армию КНР готовиться к войне

Фото: Andrew Galbraith / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска страны усилить свою готовность к войне. Об этом сообщили местные СМИ, передает издание Insider paper.

Уточняется, что такое заявление он сделал во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. По его словам, военным необходимо «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности». Кроме того, китайский лидер отметил, что солдаты должны усилить стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Ранее представитель Восточной зоны боевого командования китайских войск Ли Си сообщил, что НОАК завершила военные учения «Совместный меч-2024B» вокруг Тайваня. В свою очередь, председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай никогда не откажется от силового варианта решения возвращения Тайбэя, и «если Тайвань пойдет на риск», то он будет полностью уничтожен.

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      Марина Совина
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