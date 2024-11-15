Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

В Татарстане суд вынес приговор двум полицейским за вымогательство 2,2 млн руб.

В Татарстане суд вынес приговор бывшим начальнику и оперативнику отделения по борьбе с групповой преступностью уголовного розыска республиканского управления МВД по Нижнекамскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Занимавшиеся произволом силовики признаны виновными по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 159 УК РФ («Мошенничество»). Их отправили в колонию на сроки от 3,5 года до 3 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Следствие и суд установили, что в 2023 году правоохранительные органы проводили проверку в отношении жительницы Нижнекамска, которая подозревалась в хищениях средств у граждан. Полицейские потребовали от нее 2,2 миллиона рублей, обещая не возбуждать уголовное дело. Передав им половину, женщина заявила о вымогательстве правоохранительным органам.

При передаче очередного транша силовиков задержали коллеги. В ходе расследования выяснилось, что они избили троих задержанных за административные нарушения.

13 ноября сообщалось, что в Хакасии арестовали полицейских, которые за взятку отдали контрафакт со склада МВД знакомому коммерсанту.