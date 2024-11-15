Зеленский анонсировал план действий для Украины

Зеленский анонсировал новый план действий для Украины из десяти пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается представить на следующей неделе новый план для страны. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — анонсировал он. Одним из пунктов инициативы станет «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента». Также присутствуют положения об энергетике и вооружении. Зеленский уточнил, что план подразумевает производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами.

После атаки российских сил по военным объектам Киева Зеленский обратился к западным союзникам и потребовал помощи. По его словам, «крайне важно», чтобы украинские войска имели необходимые средства для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников, которые оказывают помощь Киеву.