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12:29, 15 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал план действий для Украины

Зеленский анонсировал новый план действий для Украины из десяти пунктов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается представить на следующей неделе новый план для страны. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — анонсировал он. Одним из пунктов инициативы станет «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента». Также присутствуют положения об энергетике и вооружении. Зеленский уточнил, что план подразумевает производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами.

После атаки российских сил по военным объектам Киева Зеленский обратился к западным союзникам и потребовал помощи. По его словам, «крайне важно», чтобы украинские войска имели необходимые средства для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников, которые оказывают помощь Киеву.

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