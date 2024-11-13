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15:31, 13 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

Зеленский потребовал от Запада критически важную помощь после удара по Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к западным союзникам. После атаки российских сил по военным объектам Киева он потребовал от западных партнеров помощи.

Прежде всего Зеленский поблагодарил союзников за поддержку Украины.

Вовремя поставлять противоракеты для нашей системы ПВО, выполнять договоренности о защитных системах, производстве и поставках РЭБ — это быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО — это сохраненные жизни и защищенная инфраструктура. Именно так достигается мир благодаря силе

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Также в соцсети X политик указал, что украинским войскам крайне важно иметь необходимые средства для обороны. Он пояснил, что это помогает в эффективности ВСУ. Тем самым, заключил он, и «достигается мир благодаря силе».

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Российские военные ударили по украинским объектам 13 ноября

Утром киевский мэр Виталий Кличко проинформировал о прогремевших в столице Украины взрывах. Он заявлял, что над Киевом летали беспилотники. В городе еще какое-то время сохранялась ракетная опасность. Позднее также стало известно о взрывах в пригороде столицы.

«Военная хроника» писала, что российским военным еще ночью удалось нанести комбинированные удары по целям в Киеве. Тогда же источник сообщал о десятках разбитых объектов в северной и северо-восточной части Киевской области.

В ночь на 13 ноября также дроны и ракеты были замечены в районе Киевского бронетанкового завода и вблизи аэродрома Васильков. В самом Киеве ракетным ударом была уничтожена центральная база военной техники.

Фото: Ukrainian Emergency Service / Reuters

НАТО решила подготовить Украину к продолжению конфликта в 2025-м

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, союзники будут и дальше помогать Украине, чтобы подготовить ее к продолжению конфликта с Россией в 2025-м. Североатлантический альянс должен адаптироваться к «изменениям потребностей Украины» и обстановке на поле боя.

Подобные заявления госсекретарь США сделал на фоне сообщений о том, что войска армии КНДР якобы уже воюют с украинскими военными на фронте. Блинкен также призвал союзников к «жесткому ответу».

Известно, что с начала боевых действий на Украине, то есть с 2022 года, в общей сложности со стороны западных партнеров пришло более 100 миллиардов долларов. По данным члена Верховной Рады Ярослава Железняка, только за 13 ноября размер финансовой помощи от Запада составил 1,35 миллиарда долларов. «С чем всех и поздравляю», — заключил он.

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