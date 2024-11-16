Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Байден рассказал, что жена иногда угрожает отправить его в космос

Президент США Джо Байден рассказал об угрозах своей жены Джилл Байден, которая иногда грозит отправить его в космос. Об этом он заявил на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, передает New York Post.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (главе НАСА Биллу Нельсону — прим. "Ленты.ру"), чтобы он отправил меня в космос», — сказал американский президент, на что присутствующие в зале отреагировали смехом. Он также отметил, что опасается, что в НАСА поддержат эту идею.

Байден также поблагодарил главу южноамериканской страны за «сотрудничество США и Перу в освоении космического пространства».

Ранее Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, выразил уверенность в том, что Байден отдал свой голос за кандидата от Республиканской партии. «Я на 99 процентов уверен, что Джо Байден проголосовал за Трампа», — высказался он.