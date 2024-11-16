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03:49, 16 ноября 2024Мир

Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Байден рассказал, что жена иногда угрожает отправить его в космос
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден рассказал об угрозах своей жены Джилл Байден, которая иногда грозит отправить его в космос. Об этом он заявил на встрече с президентом Перу Диной Болуарте, передает New York Post.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (главе НАСА Биллу Нельсонуприм. "Ленты.ру"), чтобы он отправил меня в космос», — сказал американский президент, на что присутствующие в зале отреагировали смехом. Он также отметил, что опасается, что в НАСА поддержат эту идею.

Байден также поблагодарил главу южноамериканской страны за «сотрудничество США и Перу в освоении космического пространства».

Ранее Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, выразил уверенность в том, что Байден отдал свой голос за кандидата от Республиканской партии. «Я на 99 процентов уверен, что Джо Байден проголосовал за Трампа», — высказался он.

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