Беркович сообщила о приостановке деятельности своего театрального проекта

Осужденная на 6 лет колонии режиссер Беркович закрыла свой театральный проект

Осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) объявила о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО». Об этом сообщается в ее своем Telegram-канале.

Она отметила, что Независимый Театральный Проект, «если не прекращает свое существование <...>, то радикально его сокращает». По словам Беркович, прекращаются все спектакли, к которым она имеет непосредственное отношение, как режиссерка или авторка. «Еще в декабре должна состояться премьера пластического спектакля Анны Закусовой и Ольги Шайдуллиной "Коридор Барто", где я числюсь "автором идеи", но от моих идей там все равно ничего, кажется, не осталось», — добавила она.

Режиссер назвала проект «пространством доверия, любви и честности друг перед другом». В то же время она подчеркнула, что «творческое не может быть важнее человеческого».

Ранее Беркович и драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) получили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист — Ясный сокол».