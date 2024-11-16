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05:51, 16 ноября 2024Культура

Беркович сообщила о приостановке деятельности своего театрального проекта

Осужденная на 6 лет колонии режиссер Беркович закрыла свой театральный проект
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) объявила о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО». Об этом сообщается в ее своем Telegram-канале.

Она отметила, что Независимый Театральный Проект, «если не прекращает свое существование <...>, то радикально его сокращает». По словам Беркович, прекращаются все спектакли, к которым она имеет непосредственное отношение, как режиссерка или авторка. «Еще в декабре должна состояться премьера пластического спектакля Анны Закусовой и Ольги Шайдуллиной "Коридор Барто", где я числюсь "автором идеи", но от моих идей там все равно ничего, кажется, не осталось», — добавила она.

Режиссер назвала проект «пространством доверия, любви и честности друг перед другом». В то же время она подчеркнула, что «творческое не может быть важнее человеческого».

Ранее Беркович и драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) получили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист — Ясный сокол».

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