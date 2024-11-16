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08:06, 16 ноября 2024Экономика

Депутат назвал российских застройщиков обнаглевшими

Депутат Аксаков: российские застройщики просто обнаглели и взвинтили цены
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, застройщики за два года «взвинтили» цены на жилье в два раза. Он подчеркнул, что со временем они «образумятся».

«Застройщики просто обнаглели, взвинтили <...> и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать», — высказался депутат.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил банкротство застройщиков. «Какие-то застройщики плохо рассчитали свою экономику, наверное, они не справятся с задачей, такое возможно. Мы сделаем все, чтобы этого [банкротства] не допустить», — сказал он.

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