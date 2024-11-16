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20:40, 16 ноября 2024Мир

Экс-генсек НАТО заявил о пути к миру на Украине через поставки оружия

Экс-генсек НАТО Расмуссен: достичь мира на Украине можно поставками оружия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tom Little / Reuters

Достичь мира на Украине можно поставками оружия. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Расмуссена, именно большое количество вооружения и снятие ограничений на его использование позволят прекратить боевые действия.

«Думаю, что самое главное, что мы можем сейчас сделать для достижения мира на Украине, это поставить ей еще больше оружия и снять все ограничения на то оружие, которое мы даем», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. Она не стала прямо указывать на немецкие крылатые ракеты Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву подобные вооружения.

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