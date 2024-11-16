Глава МИД Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

Глава МИД Германии Бербок: настало время поставить Украине дальнобойное оружие

Министр иностранных дел Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. Ее слова приводит издание Tagesspeigel.

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — заявила глава МИД ФРГ.

По данным издания, Бербок не стала прямо указывать на немецкие крылатые ракеты Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву подобные вооружения.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пообещал при победе на выборах потребовать от России прекращения боевых действий на Украине в течение суток. При отказе Москвы политик предложил поставить Киеву ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

