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10:55, 16 ноября 2024Мир

Глава МИД Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

Глава МИД Германии Бербок: настало время поставить Украине дальнобойное оружие
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. Ее слова приводит издание Tagesspeigel.

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — заявила глава МИД ФРГ.

По данным издания, Бербок не стала прямо указывать на немецкие крылатые ракеты Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву подобные вооружения.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пообещал при победе на выборах потребовать от России прекращения боевых действий на Украине в течение суток. При отказе Москвы политик предложил поставить Киеву ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

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