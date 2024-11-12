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08:51, 12 ноября 2024Мир

В Германии предложили ультиматум для России по Украине

Мерц заявил об ультиматуме для России по Украине при победе на выборах в ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил готовность поставить России ультиматум и организовать переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Его слова опубликовал журнал Stern.

Политик заявил, что при победе на выборах он намерен потребовать прекращения боевых действий на Украине — на принятие решения он отведет Москве сутки. При отказе России политик предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выступал против подобных инициатив. В конце октября он снова осудил передачу Киеву дальнобойных ракет и назвал это решение неверным.

ЖЗЛ
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