В Германии предложили ультиматум для России по Украине

Мерц заявил об ультиматуме для России по Украине при победе на выборах в ФРГ

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил готовность поставить России ультиматум и организовать переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Его слова опубликовал журнал Stern.

Политик заявил, что при победе на выборах он намерен потребовать прекращения боевых действий на Украине — на принятие решения он отведет Москве сутки. При отказе России политик предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выступал против подобных инициатив. В конце октября он снова осудил передачу Киеву дальнобойных ракет и назвал это решение неверным.