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04:34, 16 ноября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы дал лидерам западных стран совет насчет Зеленского

Соскин дал совет лидерам Запада реже общаться с Зеленским во избежание катастроф
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Официальным лицам государств Запада стоит реже общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во избежание несчастных случаев и катастроф. Такой совет западным лидерам дал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

«Это уже не модно Зеленского звать, все считают, что это даже опасно», — высказался он. Соскин напомнил, что к Зеленскому приезжал глава дипломатии Европейского союза испанец Жозеп Боррель, после чего «на Испанию просто как ящик Пандоры открылся».

При этом он отметил, что президент США Джо Байден, который перестал проводить встречи с Зеленским, «уже ясно стал излагать, и правильные решения принимать».

Ранее Соскин допустил, что датой начала переговоров Москвы и Киева станет 21 января. По его оценке, Зеленский может уйти в отставку во второй половине декабря, а в следующем месяце пройдет инаугурация нового президента.

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