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17:08, 11 ноября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы предположил дату начала переговоров России и Украины

Соскин: переговоры России и Украины должны начаться 21 января
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Олег Соскин

Олег Соскин. Кадр: Олег Соскин / YouTube

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что 21 января должны стать датой начала переговоров России и Украины. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По предположению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку во второй половине декабря, после чего в январе произойдет инаугурация нового президента страны.

«21 января. (...) В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России», — заявил экс-советник.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть отправлен в отставку за отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана по прекращению огня. Он добавил, что украинский президент был обязан посоветоваться с украинским народом и законодательной властью, а не принимать подобное решение в одиночку.

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