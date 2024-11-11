Соскин: переговоры России и Украины должны начаться 21 января

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что 21 января должны стать датой начала переговоров России и Украины. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По предположению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку во второй половине декабря, после чего в январе произойдет инаугурация нового президента страны.

«21 января. (...) В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России», — заявил экс-советник.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть отправлен в отставку за отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана по прекращению огня. Он добавил, что украинский президент был обязан посоветоваться с украинским народом и законодательной властью, а не принимать подобное решение в одиночку.