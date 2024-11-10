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16:47, 10 ноября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы призвал отправить Зеленского в отставку

Соскин призвал отправить Зеленского в отставку за отказ от прекращения огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть отправлен в отставку за отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана по прекращению огня. Объявить лидеру импичмент призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Приехал к тебе очень серьезный человек, с богатейшим опытом, значительно старше тебя, Зеленского, и объясняет тебе. (…) Зеленский без нас, без украинцев, совершил это», — приводятся в публикации слова экс-советника.

Он добавил, что Зеленский был обязан посоветоваться с украинским народом и законодательной властью, а не принимать подобное решение в одиночку.

Ранее Орбан заявил о неспособности Европы финансировать конфликт на Украине. Глава венгерского правительства подчеркнул, что США выйдут из конфликта на Украине, поскольку «не будут поощрять войну».

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