Соскин призвал отправить Зеленского в отставку за отказ от прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть отправлен в отставку за отказ от предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном плана по прекращению огня. Объявить лидеру импичмент призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Приехал к тебе очень серьезный человек, с богатейшим опытом, значительно старше тебя, Зеленского, и объясняет тебе. (…) Зеленский без нас, без украинцев, совершил это», — приводятся в публикации слова экс-советника.

Он добавил, что Зеленский был обязан посоветоваться с украинским народом и законодательной властью, а не принимать подобное решение в одиночку.

Ранее Орбан заявил о неспособности Европы финансировать конфликт на Украине. Глава венгерского правительства подчеркнул, что США выйдут из конфликта на Украине, поскольку «не будут поощрять войну».