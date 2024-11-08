Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 8 ноября 2024Мир

Орбан заявил о неспособности Европы финансировать конфликт на Украине

Орбан: Европа не может финансировать конфликт на Украине в одиночку
Семен Александров (редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европа не может финансировать конфликт на Украине в одиночку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед неформальным саммитом лидеров Европейского союза (ЕС) в Будапеште, сообщает Reuters.

«Европа не может финансировать эту войну в одиночку. Некоторые все еще хотят продолжать направлять огромные суммы денег на эту проигранную войну, но число тех, кто хранит молчание, растет, и тех, кто осторожно высказывается о том, что мы должны приспособиться к новой ситуации, становится все больше», — отметил политик.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что США выйдут из конфликта на Украине, поскольку «не будут поощрять войну».

Ранее Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии недовольны хаосом в Берлине в день приезда Зеленского. Там требуют посчитать убытки от визита

      Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов России

      Рецессию в России назвали неизбежной при высоких ставках

      Владелец клуба Дзюбы оценил шансы форварда оказаться в сборной России при Карпине

      Женщина забыла о купленном лотерейном билете и едва не потеряла миллион долларов

      Россиянина приговорили к 13 годам за перевод денег украинской армии

      В Госдуме предложили помочь фотосессиями потерявшим дома в Курской области людям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      49-летняя Яна Рудковская вышла в свет в прозрачном платье

      Выложивший фото с перевернутым флагом России вице-губернатор объяснился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше