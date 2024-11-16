ЕС обсудит введение санкций против Китая из-за помощи России

FAZ: ЕС собирается ввести санкции против Китая из-за поставок оружия России

Европейский союз (ЕС) собирается ввести санкции против Китая из-за подозрений в поставках России оружия. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкое издание FAZ.

Утверждается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель уже проинформировал членов ЕС об этих выводах разведки накануне встречи министров иностранных дел. Он также призвал отреагировать, поскольку доказательства «оказания летальной поддержки» Китаем России были «убедительными».

По словам одного из источников, реакция Брюсселя будет зависать от того, какую позицию займет Пекин в этом вопросе. Обсуждение санкций находится на ранней стадии.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 18 ноября обсудят вопрос ввода торговых и политических санкций против Израиля. Речь идет о возможности запрета на импорт в ЕС продукции, произведенной на оккупированных Израилем территориях сектора Газа.