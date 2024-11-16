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05:32, 16 ноября 2024Мир

ЕС обсудит введение санкций против Китая из-за помощи России

FAZ: ЕС собирается ввести санкции против Китая из-за поставок оружия России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) собирается ввести санкции против Китая из-за подозрений в поставках России оружия. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкое издание FAZ.

Утверждается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель уже проинформировал членов ЕС об этих выводах разведки накануне встречи министров иностранных дел. Он также призвал отреагировать, поскольку доказательства «оказания летальной поддержки» Китаем России были «убедительными».

По словам одного из источников, реакция Брюсселя будет зависать от того, какую позицию займет Пекин в этом вопросе. Обсуждение санкций находится на ранней стадии.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 18 ноября обсудят вопрос ввода торговых и политических санкций против Израиля. Речь идет о возможности запрета на импорт в ЕС продукции, произведенной на оккупированных Израилем территориях сектора Газа.

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