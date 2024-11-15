В Европе призвали усилить экономическое давление на Израиль

Боррель: главы МИД стран ЕС обсудят вопрос ввода торговых санкций против Израиля

Главы министерств иностранных дел (МИД) стран Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе 18 ноября обсудят вопрос ввода торговых и политических санкций против Израиля. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о возможности запрета на импорт в ЕС продукции, произведенной на оккупированных Израилем территориях сектора Газа. Кроме того, европейские власти рассмотрят вопрос замораживания политического диалога с этой страной из-за нежелания соблюдать нормы международного права в ближневосточном регионе. «Мы больше не можем продолжать взаимодействие как обычно», — подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что власти ЕС целый год пытались добиться от Израиля соблюдения норм международного права. Однако все эти попытки оказались «безрезультатными», посетовал Боррель. На этом фоне глава европейской дипломатии призвал глав внешнеполитических ведомств стран ЕС ужесточить экономическое и политическое давление на Израиль.

В свою очередь, постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон ранее призвал руководство организации ввести жесткие санкции против Ирана за нанесение массированных ракетных ударов по территории ближневосточной страны. В первый день октября Иран выпустил по Израилю в общей сложности порядка 500 баллистических ракет. Подобная атака произошла через сутки после того, как ЦАХАЛ начал наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Ранее о возможности ужесточения санкций против Ирана заявлял и президент США Джо Байден. Он заявил, что власти Соединенных Штатов рассматривают вопрос ввода ограничений в отношении нефтяной отрасли, которая является одной из важнейших для экономики ближневосточной страны. Предполагается, что такая мера поможет усилить давление на власти Ирана.