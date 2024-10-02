Израиль призвал ООН ввести жесткие санкции против Ирана

Постпред Израиля в ООН Данон призывал ввести жесткие санкции против Ирана

Тель-Авив призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) ввести жесткие санкции против Ирана за массированный ракетный удар. Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон, передает Reuters.

«Мы призываем ООН ввести жесткие санкции против Ирана за совершенную им атаку на нашу страну», — отметил дипломат.

Данон также подчеркнул, что последствия, с которыми столкнется Тегеран за свои действия, «будут намного хуже, чем он может себе вообразить».

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 баллистических ракет. Это произошло через сутки после того, как армия обороны Израиля начала наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

