Байден раскрыл подробности о санкциях против Ирана

Байден: санкции против Ирана могут затронуть нефтяную отрасль

США рассматривают возможность введения санкций против Ирана в связи с нападением на Израиль. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ограничения могут коснуться нефтяной отрасли страны.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

После этого Израиль призвал ООН ввести жесткие санкции против Ирана. Израильская сторона также предупредила, что последствия удара со стороны Тегерана «будут намного хуже, чем он может себе вообразить».