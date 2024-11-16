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00:14, 16 ноября 2024Мир

Израиль атаковал ядерный центр в Иране

Axios: Израиль в конце октября атаковал ядерный центр «Талеган-2» под Тегераном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израильские военные в ходе атаки на Иран нанесли удар по «Талегану-2» — объекту, где хранилось оборудование для разработки ядерного оружия. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Объект, расположенный в населенном пункте Парчин под Тегераном, попал под обстрел в конце октября. Хранившееся на его территории оборудование было предназначено для разработки и тестирования пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном устройстве и необходимы для его детонации.

В статье отмечается, что за несколько месяцев до израильской атаки наблюдалась «всеобщая обеспокоенность» по поводу действий Ирана на этом объекте.

26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. Первоначально, по данным американского телеканала CBS News, нефтяные и ядерные объекты под удар не попали.

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