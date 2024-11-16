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17:35, 16 ноября 2024Культура

Кустурица назвал два решающих фактора для развития украинского конфликта

Кустурица: развитие событий на Украине зависит от Путина и США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетПрезидентские выборы в США
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Дальнейшее развитие событий на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США, а не от результатов американских президентских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью РИА Новости.

«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — заявил режиссер.

Кустурица добавил, что считает победу кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа более благоприятным исходом, чем если бы на выборах победила кандидат от Демпартии Камала Харрис.

Ранее сербский режиссер рассказал о готовности снять фильм о Путине.

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