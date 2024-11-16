Кустурица: развитие событий на Украине зависит от Путина и США

Дальнейшее развитие событий на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США, а не от результатов американских президентских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью РИА Новости.

«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — заявил режиссер.

Кустурица добавил, что считает победу кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа более благоприятным исходом, чем если бы на выборах победила кандидат от Демпартии Камала Харрис.

Ранее сербский режиссер рассказал о готовности снять фильм о Путине.