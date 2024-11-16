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07:34, 16 ноября 2024Культура

Эмир Кустурица заявил о готовности снять фильм про Путина

Режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снять фильм про Путина
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о готовности снять фильм о президенте России Владимире Путине. Кинематографист заявил об этом в интервью РИА Новости.

«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — объяснил он, указав, что подобных предложений пока не получал.

Ранее Эмир Кустурица заявил о планах снять «русский триптих». Об этом он сообщил на встрече с Путиным. В рамках беседы с главой государства Кустурица поведал, что хочет снять три фильма по русским классикам — Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому.

В апреле Путин встретился с известным режиссером. В ходе разговора российский лидер подчеркнул, что оценки событий на Украине у Кустурицы совпадают с его собственными. Он назвал ситуации в Сербии и на Украине «очень похожими явлениями».

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