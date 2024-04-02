Кустурица заявил Путину о планах снять «русский триптих»

Кустурица заявил о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о планах снять «русский триптих». Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

В рамках беседы с главой государства кинематографист поведал, что хочет снять три фильма по русским классикам — Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому.

«Первый называется "Инженер легких прогулок" — это моя современная версия Достоевского. Потом моя версия Гоголя "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича" — очень смешная, и я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий фильм "Казаки" Льва Николаевича Толстого», — поведал режиссер.

Кустурица также добавил, что планирует закончить работу над экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр», после чего хочет завершить карьеру.

Ранее стало известно, что Путин встретился с кинематографистом в Кремле. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что оценки событий на Украине у режиссера совпадают с его собственными. Он назвал ситуации в Сербии и на Украине «очень похожими явлениями».