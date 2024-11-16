Москвичей предупредили об аномально теплой зиме

До марта 2025 года в Москве сохранится аномально теплая погода

До марта 2025 года в Москве сохранится аномально теплая погода. Об этом в Telegram-канале предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторую половину ноября среднесуточные температуры в столице РФ будут превышены на 2-3 градуса Цельсия, а в декабре и январе температуры будут выше на 1-3 градуса. Больше всего осадков ожидается в середине зимы.

«И положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года, как минимум до марта 2025 года», — резюмировала специалист.

Также Позднякова сообщала, что метеорологическая зима, как ожидается, придет в регионы Центральной России после 23 ноября.