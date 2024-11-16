На шахте в Кузбассе завалило человека

На шахте Таштагольская обрушилась кровля, под завалами находится один человек

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек. Об этом источник в экстренных службах сообщил РИА Новости.

Утверждается, что инцидент произошел в 4:45 по местному времени (0:45 по московскому). На место выехали спасатели. Причина обрушения пока неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Ранее на Камчатке трое горняков попали под обрушение рудника. Трех горняков спасти не удалось, отметил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.